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Нет оснований для страха. Каллас поддержала отправку военных Запада в Украину

Понедельник 20 мая 2024 09:04
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Нет оснований для страха. Каллас поддержала отправку военных Запада в Украину Фото: Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Страны-члены НАТО не должны бояться отправить своих военных в Украину. Это не втянет Альянс в войну с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Кайю Каллас в комментарии Financial Times.

Как отметила Каллас, "есть страны, которые уже тренируют солдат на местах". Тренировки проходят на их страх и риск. В то же время атака российских террористов на учебный персонал не привела бы к автоматическому пусканию в действие статьи 5 НАТО.

"Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто отправил своих людей, скажут: "Это статья 5. Давайте ... разбомбим Россию". Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому эти страхи не имеют под собой оснований", - отметила премьер.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки (США) Си Кей Браун также отметил, что западные лидеры в конце концов придут к решению об отправке солдат в Украину.

По словам Каллас, для принятия соответствующего шага со стороны Эстонии необходимо одобрение парламента, впрочем "мы не должны сейчас ничего исключать".

"Российская пропаганда говорит о войне с НАТО, поэтому им не нужно оправдание. Что бы мы ни делали со своей стороны... Если они захотят напасть, они нападут", - добавила премьер.

Отправка войск НАТО в Украину

Впервые об отправке военнослужащих в Украину заговорил французский лидер Эммануэль Макрон. Его слова вызвали резкую реакцию со стороны партнеров, впрочем, были и те, кто согласился поддержать соответствующую инициативу.

Также недавно глава польского правительства Дональд Туск заявил, что на территории Украины уже присутствует определенный контингент представителей НАТО. Речь идет об инструкторах, а также наблюдателях.

Как пишет The New York Times, союзники Альянса постепенно приближаются к соответствующему решению по отправке.

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