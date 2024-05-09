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Туск рассказал, какой контингент НАТО уже присутствует в Украине

Четверг 09 мая 2024 18:28
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Туск рассказал, какой контингент НАТО уже присутствует в Украине Архивное фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Украины уже присутствует определенный контингент представителей Североатлантического альянса. Речь идет об инструкторах и наблюдателях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска во время общения с журналистами.

У премьера спросили, может ли ООН отправить свои войска в Украину. Туск в ответ вспомнил войну в Югославии, во время которой войска ООН не прибыли, но при этом участие принимали представители НАТО, которые добились прекращения войны. Польский чиновник подчеркнул, что ООН подходит не для войны, а для разделения.

"На данный момент, как вы знаете, я не хочу вмешиваться непосредственно (в Украину - ред.), потому что не хочу посылать войска", - сказал он.

Далее Туск уточнил, что НАТО помогает Украине настолько, насколько это возможно и без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго просуществовать.

В разговоре с журналисткой Туск упомянул, что на территории Украины уже находится ряд солдат, наблюдателей и инженеров союзников Польши по НАТО, но чьи эти военные он не уточнил.

Инициатива по вводу войск НАТО в Украину

Впервые тему введения западных войск в Украину поднял президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что не стоит отвергать такой сценарий. При этом он подчеркнул, что общего мнения по этому поводу у НАТО нет.

США не поддержали эту идею, а Россия ожидаемо начала угрожать, что будет наносить удары по французским войскам, если они появятся в Украине. Макрон же обрадовался реакции и угрозам Кремля после его заявления о возможной отправке западных войск в Украину.

Но недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил утверждение о том, что Североатлантический альянс не планирует ввод войск в Украину, и Киев с такой просьбой даже не обращался.

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