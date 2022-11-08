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На этот вечер без света около 4 миллионов украинцев в 14 областях, - Зеленский

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Вторник 08 ноября 2022 23:56
На этот вечер без света около 4 миллионов украинцев в 14 областях, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине по состоянию на вечер вторника, 8 ноября, отключены от электроснабжения около 4 миллионов граждан, которые проживают в городах в 14 областях, в том числе и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении.

Глава государства отметил, что в большинстве случаев люди сейчас без света именно в результате отключения согласно стабилизационным графикам, а не аварийным отключениям.

"Продолжаются ремонтные работы и на всех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов", - сообщил Зеленский.

Также президент поблагодарил работников энергослужб, коммунальных предприятий, чиновников и представителей самоуправления, которые занимаются стабилизацией ситуации.

"Я благодарю всех наших энергетиков, коммунальщиков, областных администраций, местного самоуправления - всех, кто возвращает нашим людям предсказуемость жизни даже в таких условиях", - заявил глава государства.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что графики отключения электроэнергии могут стать более комфортными со следующей недели.

Также перед этим РБК-Украина писало, как можно узнать конкретный график отключения света.

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