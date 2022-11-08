На этот вечер без света около 4 миллионов украинцев в 14 областях, - Зеленский
В Украине по состоянию на вечер вторника, 8 ноября, отключены от электроснабжения около 4 миллионов граждан, которые проживают в городах в 14 областях, в том числе и в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении.
Глава государства отметил, что в большинстве случаев люди сейчас без света именно в результате отключения согласно стабилизационным графикам, а не аварийным отключениям.
"Продолжаются ремонтные работы и на всех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов", - сообщил Зеленский.
Также президент поблагодарил работников энергослужб, коммунальных предприятий, чиновников и представителей самоуправления, которые занимаются стабилизацией ситуации.
"Я благодарю всех наших энергетиков, коммунальщиков, областных администраций, местного самоуправления - всех, кто возвращает нашим людям предсказуемость жизни даже в таких условиях", - заявил глава государства.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что графики отключения электроэнергии могут стать более комфортными со следующей недели.
Также перед этим РБК-Украина писало, как можно узнать конкретный график отключения света.
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