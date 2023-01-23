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В Пентагоне сообщили, когда Украине передадут БМП Bradley

Фото: БМП Bradley (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США рассчитывают доставить в Украину БМП Bradley в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона, которое привел журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в Twitter.

По словам представителя Пентагона, БМП Bradley еще не были переданы в Украину.

Он отметил, что они должны появиться в Украине в ближайшие недели.

Что известно о M2 Bradley

Это основная боевая машина пехоты армии США. Она поступила на вооружение в 1981 году, получив название в честь американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

M2 Bradley предназначена для транспортировки пехоты, ведения боя и огневой поддержки. Активно применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке.

Она имеет традиционную для БМП схему: моторно-трансмиссионное отделение располагается впереди, а экипаж и десант - в кормовой части. Машину обслуживает экипаж из трех человек, еще до семи человек десанта она способна перевозить.

Напомним, 6 января США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов, в который вошли БМП Bradley.

Позже, 20 января, Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, объем которого составит 2,5 миллиарда долларов. В него тоже вошли БМП Bradley.

В Минобороны США планируют в конце января провести обучение для украинских военных по эксплуатации Bradley.

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