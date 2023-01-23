У Пентагоні повідомили, коли Україні передадуть БМП Bradley

США розраховують доставити в Україну БМП Bradley протягом найближчих тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Пентагону, яку навів журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Twitter.
За словами представника Пентагону, БМП Bradley ще не були передані до України.
Він зазначив, що вони мають з'явитись в Україні протягом найближчих тижнів.
Це головна бойова машина піхоти армії США. Вона надійшла на озброєння в 1981 році, отримавши назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.
M2 Bradley призначена для транспортування піхоти, ведення бою та вогневої підтримки. Активно застосовувалася американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку.
Вона має традиційну для БМП схему: моторно-трансмісійне відділення розташовується попереду, а екіпаж та десант - у кормовій частині. Машину обслуговує екіпаж з трьох осіб, ще до 7 осіб десанту вона здатна перевозити.
Нагадаємо, 6 січня США оголосили рекордний пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів, у який увійшли БМП Bradley.
Пізніше, 20 січня, Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, обсяг якого становитиме 2,5 мільярда доларів. До нього теж увійшли БМП Bradley.
У Міноборони США планують наприкінці січня провести навчання для українських військових з експлуатації Bradley.
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