RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны

В Пентагоне подтвердили размещение солдат КНДР в Курской области, но есть нюанс

Фото: прес-секретар Пентагону Пет Райдер (facebook.com/Patrick S Ryder)
Автор: Валерий Савицкий

В Курской области было замечено по крайней мере 10 тысяч военных Северной Кореи. Однако нет подтверждения о том, что они уже участвовали в боевых действиях.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Пентагоне 5 ноября.

По его словам, в результате переоценки новых данных Пентагоном, общая оценка присутствия войск КНДР в России может оказаться несколько выше.

"Мы считаем, что общая численность сил КНДР в России может быть ближе к примерно 11-12 тысяч, с тем, что примерно 10 тысяч - по крайней мере 10 тысяч - сейчас есть в Курской области", - сказал Райдер.

В ведомстве знакомы с сообщениями прессы о том, что северокорейские военные якобы готовы участвовать в боевых действиях, но Пентагон пока их не подтверждает.

По словам Райдера, силы КНДР "получают российскую форму и российское оборудование" и направлены в Курскую область, где они "обеспечат определенный потенциал".

"Все указывает на то, что они будут обеспечивать определенный тип боевых действий или возможностей боевой поддержки", - сказал пресс-секретарь Пентагона.

Впрочем, он не сказал, были ли северокорейские силы размещены в России, как часть собственных российских подразделений, или в качестве самостоятельных соединений.

Законные цели для ВСУ

Между тем представитель Госдепартамента Мэтью Миллер подтвердил информацию о передислокации не менее 10 тысяч северокорейских солдат в Курскую область и что они могут вступить в бой в ближайшие дни.

Отвечая на вопрос Голоса Америки о том, есть ли подтверждение вступления этих солдат в боевые действия, Миллер ответил, что не может подтвердить сообщения в прессе. Однако он подчеркнул, что если они будут воевать на стороне России, то станут "законными военными целями" для украинских военных.

"Как мы уже говорили, мы ожидаем, что вероятно, что они вступят в бой против украинских сил, и, если они вступят, они будут законными военными целями", - сказал представитель Госдепартамента.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что ВСУ уже имели боевые столкновения с солдатами КНДР, которых перебросили в Россию, но оно было "немасштабным".

По словам президента Владимира Зеленского, в Курской области находится уже 11 тысяч северокорейских солдат.

Солдаты КНДР могут вступить в бой против ВСУ в ближайшие дни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северная Корея