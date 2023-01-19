В Пентагоне не видят признаков подготовки России к новому наступлению на Украину
В Пентагоне сейчас не видят признаков подготовки нового наступления РФ на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Объединенного комитета начальников штабов США Дэйва Батлера в интервью Радио Свобода.
Как отмечает Батлер, американские военные эксперты не видят возможности российских военных на передовой, хотя они и рассредоточились от Харькова до Херсона.
"И мы не видим появления новых наступательных группировок. Однако вместе с тем они начинали наступление и раньше. Поэтому мне трудно догадываться, каким сейчас будет поле боя. Впрочем, сейчас лично я не вижу, чтобы надвигалось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", - подчеркнул спикер Объединенного комитета.
По его мнению, свою роль на фронте могут сыграть боевики из ЧВК "Вагнера", однако, как заметил Батлер, пока не видно, что эта группировка имеет для этого возможности.
"Мы видели, как группа "Вагнера" использует заключенных и призывников, отправляя их вперед. То, что мы бы назвали пушечным мясом, предназначенным на убой. Просто сотни людей были убиты. А потом регулярные силы "Вагнера" приходят и ищут уязвимые места в украинских линиях. Но сил "Вагнера" недостаточно, чтобы двигаться по полю боя", - добавил Батлер.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что США надеются сменить динамику войны в Украине новыми поставками оружия.
Напомним, в Конгрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.
Добавим, мы писали, что в пакете помощи от Соединенных Штатов Украина может получить боевые бронированные машины Stryker и новые ракеты для HIMARS.
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