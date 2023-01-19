США надеются изменить динамику войны в Украине новыми поставками оружия, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона от 18 января, выдержку из которого обнародовало Reuters.

"Недавно анонсированной помощью Вашингтон преследует цель изменить динамику затяжной войны и "почти замороженной линии фронта" в Украине", - цитирует агентство американского чиновника.

По данным СМИ, в Пентагоне надеются, что усиление способностей ВСУ даст новый толчок для противостояния российским оккупантам.

В то же время заместитель министра обороны Колин Каль заявил, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams.

"Танк Abrams - это очень сложная техника. Он дорогой. На нем тяжело тренироваться. Он имеет реактивный двигатель", - пояснил он.