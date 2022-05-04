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Щоб скувати сили оборони. На Донбасі окупанти обстрілюють всю лінію фронту

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Середа 04 травня 2022 19:35
Щоб скувати сили оборони. На Донбасі окупанти обстрілюють всю лінію фронту Фото: на Донбасі окупанти обстрілюють всю лінію фронту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти намагаються скувати дії підрозділів сил оборони обстрілами позицій наших захисників. Завдають авіаційні удари по низці населених пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"З метою сковування дій підрозділів сил оборони противник здійснює обстріли позицій наших військ практично уздовж усієї лінії зіткнення. Завдає авіаційні удари у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе", - пише пресслужба Генштабу.

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