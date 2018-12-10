В Пентагоне сообщили об отправке российских Ту-160 в Венесуэлу

Американское ведомство будет внимательно следить за полетами российских Т-160
В Венесуэлу направляются стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России, способные нести ядерное оружие. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Washington Free Beacon, со ссылкой на представителей Пентагона.
В Пентагоне сообщают, что два Ту-160 вылетят с авиабазы стратегических сил в России в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут также включать дозаправку на дальних расстояниях.
Американское ведомство будет внимательно следить за полетами российских Т-160, которые способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США, отмечает издание, которое известно своими связями с военным ведомством и спецслужбами США.
Отметим, в конце октября Великобритания подняла в воздух два истребителя "Тайфун" для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160, приблизившихся к воздушному пространству страны.
Также напомним, истребители ВВС Германии в составе Миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии 21 ноября три раза вылетали с эстонской авиабазы на перехват четырех российских военных самолетов.