В Пентагоне сообщили об отправке российских Ту-160 в Венесуэлу

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Американское ведомство будет внимательно следить за полетами российских Т-160

В Венесуэлу направляются стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России, способные нести ядерное оружие. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Washington Free Beacon, со ссылкой на представителей Пентагона.

В Пентагоне сообщают, что два Ту-160 вылетят с авиабазы стратегических сил в России в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут также включать дозаправку на дальних расстояниях.

Американское ведомство будет внимательно следить за полетами российских Т-160, которые способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США, отмечает издание, которое известно своими связями с военным ведомством и спецслужбами США.

Отметим, в конце октября Великобритания подняла в воздух два истребителя "Тайфун" для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160, приблизившихся к воздушному пространству страны.

Также напомним, истребители ВВС Германии в составе Миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии 21 ноября три раза вылетали с эстонской авиабазы на перехват четырех российских военных самолетов.