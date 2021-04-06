У Пентагоні закликали Росію пояснити свої наміри через стягування війська до кордону з Україною
Наразі залишається незрозумілою мета Росії, яка стягує своїх військових до кордону з Україною. Кремль має заявити про свої наміри.
Про це сказав речник Пентагону США Джон Кірбі, цитує "Голос Америки".
Кірбі наголосив, що США дуже уважно стежать за пересуванням російських військ вздовж кордонів України, а також у Криму. Він додав, що дії Росії викликають занепокоєння.
"Ми закликаємо Росію заявити про свої наміри щодо низки сил вздовж кордону. Ми продовжуємо закликати до дотримання режиму припинення вогню, до яких закликали Мінські угоди, а також до зниження температури напруги", - сказав речник Пентагона.
Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента Сполучених Штатів стурбована через російську дезінформацію про ситуацію на кордоні України.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України.
На нарощування військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у Сполучених Штатах. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.
На фоні стягування військ президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з президентом США Джо Байденом.