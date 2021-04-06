У Пентагоні закликали Росію пояснити свої наміри через стягування війська до кордону з Україною

Наразі залишається незрозумілою мета Росії, яка стягує своїх військових до кордону з Україною . Кремль має заявити про свої наміри.

Про це сказав речник Пентагону США Джон Кірбі, цитує "Голос Америки" .

Кірбі наголосив, що США дуже уважно стежать за пересуванням російських військ вздовж кордонів України, а також у Криму. Він додав, що дії Росії викликають занепокоєння.

"Ми закликаємо Росію заявити про свої наміри щодо низки сил вздовж кордону. Ми продовжуємо закликати до дотримання режиму припинення вогню, до яких закликали Мінські угоди, а також до зниження температури напруги", - сказав речник Пентагона.