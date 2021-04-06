ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Пентагоні закликали Росію пояснити свої наміри через стягування війська до кордону з Україною

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 21:45
У Пентагоні закликали Росію пояснити свої наміри через стягування війська до кордону з Україною Фото: Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Наразі залишається незрозумілою мета Росії, яка стягує своїх військових до кордону з Україною. Кремль має заявити про свої наміри.

Про це сказав речник Пентагону США Джон Кірбі, цитує "Голос Америки".

Кірбі наголосив, що США дуже уважно стежать за пересуванням російських військ вздовж кордонів України, а також у Криму. Він додав, що дії Росії викликають занепокоєння.

"Ми закликаємо Росію заявити про свої наміри щодо низки сил вздовж кордону. Ми продовжуємо закликати до дотримання режиму припинення вогню, до яких закликали Мінські угоди, а також до зниження температури напруги", - сказав речник Пентагона.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента Сполучених Штатів стурбована через російську дезінформацію про ситуацію на кордоні України.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України.

На нарощування військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у Сполучених Штатах. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

На фоні стягування військ президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з президентом США Джо Байденом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Пентагон Російська Федерація
NEWS
Зеленський цього тижня відвідає Донбас
Зеленський цього тижня відвідає Донбас
DAILY
Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік