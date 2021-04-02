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Білий дім стурбований через дезінформацію Росії про ситуацію на кордоні України

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 02 квітня 2021 21:36
Білий дім стурбований через дезінформацію Росії про ситуацію на кордоні України Фото: Джен Псакі (flickr.com/whitehouse)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів стурбована через російську дезінформацію про ситуацію на кордоні України. США продовжують обговорювати загострення на Донбасі з європейськими партнерами.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Ми бачили це кіно і раніше: Росія веде кампанію по дезінформації щодо своєї агресії на кордоні з Україною. Безумовно, ми стежимо за цим, ми стурбовані цим і ми продовжимо говорити про це з цієї площадки і з нашими європейськими партнерами", - сказала Псакі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань в Брянську і окупованому Криму.

На нарощування військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у Сполучених Штатах. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

Крім того, Україна зафіксувала, що Росія стягує свої війська до українського кордону.

Водночас українська розвідка вважає, що Росія може перейти в наступ на Донбасі з просуванням вглиб території України.

На тлі загострення ситуації біля українського кордону відбулася розмова Тарана з главою Пентагону США. У Вашингтоні пообіцяли, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці з РФ.

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