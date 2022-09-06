У Пентагоні підтвердили прохання РФ до Північної Кореї про постачання боєприпасів

Росія звернулася до Північної Кореї з проханням про постачання боєприпасів. Це свідчить про проблеми із запасами озброєння в окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера, яку наводить CNN .

"Росія звернулася до Північної Кореї з проханням про постачання боєприпасів. Це демонструє і є показовим для ситуації, в якій опинилася Росія в плані логістики і можливостей підтримки життєдіяльності у зв'язку з Україною", - підкреслив Райдер.

Він зазначив, що, за оцінками Пентагону, у Росії існують проблеми з постачанням і логістикою та її звернення до Північної Кореї тільки доводить цей факт.