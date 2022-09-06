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В Пентагоне подтвердили просьбу РФ к Северной Корее о поставках боеприпасов

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Вторник 06 сентября 2022 22:02
В Пентагоне подтвердили просьбу РФ к Северной Корее о поставках боеприпасов Фото: в Пентагоне подтвердили просьбу РФ к Северной Корее о поставках боеприпасов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия обратилась к Северной Корее с просьбой о поставках боеприпасов. Это свидетельствует о проблемах с запасами вооружения у оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера, которое приводит CNN.

"Россия обратилась к Северной Корее с просьбой о поставках боеприпасов. Это демонстрирует и является показательным для ситуации, в которой оказалась Россия в плане логистики и возможностей поддержания жизнедеятельности в связи с Украиной", - подчеркнул Райдер.

Он отметил, что, по оценкам Пентагона, у России существуют проблемы со снабжением и логистикой и ее обращение к Северной Корее только доказывает этот факт.

Напомним, впервые информацию о том, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи, опубликовало The New York Times.

Журналисты издания отмечали, что "Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее".

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