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Пентагон обвинил Китай в "централизованной" кампании перехватов самолетов США

Среда 18 октября 2023 14:28
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Пентагон обвинил Китай в "централизованной" кампании перехватов самолетов США Фото: китайский истребитель перехватывает самолет США в небе над Восточно-Китайским морем (Indo-Pacom Courtesy Photo / defense.gov)
Автор: Владимир Костырин

Чиновники Министерства обороны США расценивают опасные маневры китайских истребителей с перехватами американских самолетов и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе как попытки Пекина оказать давление на Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По словам помощника министра обороны Штатов по Индо-Тихоокеанскому региону Эли Ратнера, такая практика является "централизованной и согласованной кампанией" китайских чиновников, направленной на "принуждение к изменению законной оперативной деятельности США".

"С осени 2021 года мы стали свидетелями более 180 подобных инцидентов: за последние два года больше, чем за десятилетие до этого", - сказал он.

Так, в Пентагоне заявили о почти 200 случаев, когда операторы китайской армии "совершали безрассудные маневры", запускали сигнальные ракеты или приближались "слишком быстро или слишком близко" к американским самолетам.

"А если принять во внимание случаи принудительного и рискованного перехвата НОАК (Народно-освободительная армия Китая - Ред.) против других государств, то число вырастет почти до 300 случаев против самолетов США, союзников и партнеров за последние два года", - добавил он.

Ратнер подчеркивает, что эти маневры являются частью усилий, направленных на то, чтобы помешать американским силам безопасно действовать "в местах, где мы и каждая страна мира имеем полное право находиться в соответствии с международным правом".

Шеф Индо-Тихоокеанского командования войск США, адмирал ВМС Джон Акилино обратил внимание, что военными разных стран ежедневно осуществляются перехваты по всему миру, при этом подавляющее большинство таких маневром являются безопасными. Однако поведение Китая "вызывает беспокойство".

Чиновники Пентагона призвали Китай перестать осуществлять подобные рискованные маневры с перехватами авиации Штатов и союзников, и заявили, что американская сторона не поддастся давлению.

В Минобороны США также опубликовали кадры некоторых подобных перехватов.

Случаи опасных маневров китайских летчиков возле американских самолетов (фото: Indo-Pacom Courtesy Photo / defense.gov)

Ранее сообщалось, что в мае китайский истребитель совершил опасный маневр рядом с американским самолетом-разведчиком RC-135 над Южно-Китайским морем.

А месяцем позже китайский военный корабль Luyanh III устроил провокацию в Тайваньском проливе. Судно едва не столкнулось с американским эсминцем Chung-Hoon.

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