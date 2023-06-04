Китайский корабль чуть не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе

Китайский военный корабль Luyanh III устроил провокацию в Тайваньском проливе. Судно едва не столкнулось с американским эсминцем Chung-Hoon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что инцидент произошел во время общих американо-канадских в Тайванском проливе, соответствовавших международному праву. Американский эсминец Chung-Hoon (DDG 93) вместе с канадским фрегатом HMCS Montreal (FFH 336) 3 июня совершали плановый переход через Тайваньский пролив в водах, где действует свобода навигации.

В это время китайский военный корабль Luyanh III приблизился на опасное расстояние 150 ярдов (137 метров) до американского эсминца, чем создал угрозу столкновения.

Кроме того, китайское судно повторило опасный маневр. Корабль пересек курс американского эсминца с правого борта на расстоянии 2000 ярдов (1828 метров).

В Пентагоне раскритиковали Китай за такие провокации, а Пекин в свою очередь обвинил США в попытках дестабилизировать Индийско-Тихоокеанский регион.

"Они здесь не для мирного прохода, они здесь для провокации", - заявил министр обороны Китая Ли Шаньфу, комментируя инцидент.

Конфликт между США и Китаем обостряется

Следует отметить, что глава Минобороны США и Китая сейчас находятся на саммите безопасности в Сингапуре. Вашингтон предложил Пекину провести встречу министров, но тот отказался.

На саммите глава Пентагона Ллойд Остин раскритиковал Китай за агрессивное поведение и предупредил, что война за Тайвань будет "разрушительной".

При этом министр обороны Китая Ли Шаньфу обвинил США в "возрождении менталитета холодной войны".

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