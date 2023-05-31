ua ru
Ср, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китайский истребитель совершил опасный маневр рядом с самолетом США (видео)

Новина українською →
Среда 31 мая 2023 03:18
Китайский истребитель совершил опасный маневр рядом с самолетом США (видео) Фото: китайский истребитель совершил опасный маневр перед самолетом США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Китайский истребитель совершил опасный маневр рядом с американским самолетом-разведчиком над Южно-Китайским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABS.

Китайский самолет пролетел в пределах 120 метров перед американским RC-135, заставив его лететь сквозь зону турбулентности.

"RC-135 выполнял безопасные и штатные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом", - заявили в Индо-Тихоокеанском командовании.

В Пентагоне назвали инцидент "частью модели поведения Китая". Неназванный высокопоставленный чиновник минобороны США заявил, что наблюдается "тревожный рост рискованных перехватов в воздухе и столкновений на море" со стороны китайских самолетов и кораблей. Такие действия могут привести "к опасному инциденту или просчету".

"Мы не верим, что это сделали пилоты, действовавшие независимо друг от друга. Мы считаем это частью более широкого плана", - сказал чиновник.

Отношения США и Китая

В отношениях США и Китая наблюдается самая большая за последние десятилетия напряженность, а любые усилия по их улучшению почти не имеют прогресса.

К примеру, недавно КНР отклонила прошение США о встрече глав министерств обороны стран на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре.

Отметим также, что такой инцидент с самолетом не первый. Так, в декабре 2022 года китайский истребитель совершил опасный маневр, пролетая мимо американского самолета-разведчика на расстоянии 3 метров, заставив принять меры по уклонению во избежание столкновения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Кабмин утвердил новую цену
В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Кабмин утвердил новую цену
DAILY
Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль
Виктория Руденкоспециально для РБК-Украина Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль