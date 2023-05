Китайский истребитель совершил опасный маневр рядом с самолетом США (видео)

Китайский самолет пролетел в пределах 120 метров перед американским RC-135, заставив его лететь сквозь зону турбулентности.



"RC-135 выполнял безопасные и штатные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом", - заявили в Индо-Тихоокеанском командовании.

В Пентагоне назвали инцидент "частью модели поведения Китая". Неназванный высокопоставленный чиновник минобороны США заявил, что наблюдается "тревожный рост рискованных перехватов в воздухе и столкновений на море" со стороны китайских самолетов и кораблей. Такие действия могут привести "к опасному инциденту или просчету".

"Мы не верим, что это сделали пилоты, действовавшие независимо друг от друга. Мы считаем это частью более широкого плана", - сказал чиновник.

BREAKING: China fighter jet выполняет 'aggressive' maneuver в front of US Air Force Aircraft. pic.twitter.com/tTl2YTD2uy— The Spectator Index (@spectatorindex) 30 мая 2023