Трамп: ядерная программа Ирана уничтожена, но ее могут восстановить в другом месте

США ударами по Ирану уничтожили его ядерную программу. Однако не исключается, что Тегеран может восстановить ее в другом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа, которого цитирует Reuters.

Соответствующее заявление перед журналистами Трамп сделал на борту Air Force One, уезжая в Нью-Джерси после празднования Дня независимости в Белом доме.

Он отметил, что, по его мнению, ядерная программа Тегерана была окончательно остановлена, хотя Иран может возобновить ее в другом месте.

Трамп заявил, что обсудит Иран с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 7 июля.

"Я бы сказал, что это (ядерная программа, - ред.) отодвинуто навсегда. Я думаю, что им придется начать в другом месте. А если они и начнут, это будет проблема", - сказал президент США.

Трамп заявил, что не позволит Тегерану возобновить свою ядерную программу, добавив, что Иран хочет встретиться с ним.