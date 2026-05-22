Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Пентагон заявил о возвращении Украиной территорий после блокирования Starlink для РФ

02:30 22.05.2026 Пт
2 мин
Было возвращено с начала года около 400 квадратных километров территории
aimg Юлия Маловичко
Фото: Пентагон (Getty Images)

В начале этого года Украине удалось отвоевать у РФ около 400 квадратных километров после того, как интернет Starlink стал недоступным для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные американской разведки и Bloomberg

По данным агентства, речь идет о наступлении Сил Обороны на юге Украины в начале 2026 года. После ограничения работы Starlink для российских войск оккупанты столкнулись с серьезными проблемами со связью и координацией подразделений.

Разведка США пришла к выводу, что украинским военным удалось вернуть около 400 квадратных километров территории. В Пентагоне считают, что отключение российских сил от Starlink стало одним из ключевых факторов успеха операции.

Если говорить конкретно о причинах поражения россиян, Bloomberg пишет, что после потери доступа к системе у российских подразделений ухудшилось управление войсками и ситуационная осведомленность на поле боя. Аналогичные оценки ранее появлялись и в российских военных Telegram-каналах.

По информации агентства, США и SpaceX последние месяцы работали над тем, чтобы ограничить использование Starlink российскими военными. В Вашингтоне называют систему критически важной для украинской армии.

В то же время Bloomberg отмечает, что успехи ВСУ не привели к масштабному перелому на фронте. Россия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях и пытается перегруппировать силы после проблем с коммуникациями.

Напомним, накануне глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина заинтересована продолжать переговоры с Россией, если на них будет предметный разговор о прекращении огня.

Как известно, переговоры между РФ и Украиной стали на паузу, поскольку посредник в переговорах США сосредоточился на конфликте на Ближнем Востоке.

