Пентагон заявив про повернення Україною значних територій після блокування Starlink для РФ

За даними агентства, йдеться про наступ Сил Оборони на півдні України на початку 2026 року. Після обмеження роботи Starlink для російських військ окупанти зіткнулися із серйозними проблемами зі зв’язком та координацією підрозділів.

Розвідка США дійшла висновку, що українським військовим вдалося повернути близько 400 квадратних кілометрів території. У Пентагоні вважають, що відключення російських сил від Starlink стало одним із ключових факторів успіху операції.

Якщо говорити конкретно про причини поразки росіян, Bloomberg пише, що після втрати доступу до системи у російських підрозділів погіршилось управління військами та ситуаційна обізнаність на полі бою. Аналогічні оцінки раніше з’являлися і в російських військових Telegram-каналах.

За інформацією агентства, США та SpaceX останні місяці працювали над тим, щоб обмежити використання Starlink російськими військовими. У Вашингтоні називають систему критично важливою для української армії.

Водночас Bloomberg зазначає, що успіхи ЗСУ не призвели до масштабного перелому на фронті. Росія продовжує наступальні дії на кількох напрямках та намагається перегрупувати сили після проблем із комунікаціями.