Главная » Новости » Война в Украине

Кремль готовится к непопулярным решениям: Буданов объяснил, что на это указывает

22:55 21.05.2026 Чт
2 мин
В Кремле ожидают масштабное негодование в обществе
aimg Анастасия Никончук
Кремль готовится к непопулярным решениям: Буданов объяснил, что на это указывает Фото: Кирилл Буданов (GettyImages)
Действия Кремля указывают на подготовку к непопулярным решениям внутри России и усиление контроля над информационной средой и общественным сознанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кирилла Буданова.

Читайте также: Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов

Информационное давление на оккупированных территориях

По словам Буданова, Россия ведет системную работу с населением на временно оккупированных территориях Украины, используя постоянное повторение одних и тех же информационных сообщений.

Он отметил, что подобные методы направлены на постепенное вытеснение украинской идентичности.

В ответ Украина, по его оценке, должна усиливать собственные коммуникации с гражданами на этих территориях.

Усиление контроля внутри России

Отдельно он обратил внимание на внутреннюю политику РФ, включая ограничения доступа к зарубежным мессенджерам и постепенное сужение интернет-пространства.

Буданов считает, что такие меры могут быть связаны с подготовкой к принятию решений, которые могут вызвать негативную реакцию общества, поскольку контроль информации позволяет формировать полностью управляемую повестку.

Пропаганда и изменение риторики

Глава Офиса президента отметил, что реальная ситуация на фронте не совпадает с российской пропагандой.

По его словам, смена риторики Москвы — от обещаний быстрых результатов до новых политических формулировок — показывает корректировку первоначальных целей на фоне затяжной войны.

Информационное измерение конфликта

Буданов подчеркнул, что война имеет выраженное информационное и историческое измерение.

Он отметил важность восстановления правды об украинской истории и укрепления национальной идентичности как элемента противодействия внешнему влиянию.

Напоминаем, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал о своей личной записной книжке, которая привлекла внимание в украинском информационном пространстве, отметив, что записи в ней регулярно обновляются и пополняются, а также дал рекомендации о том, как избежать попадания в список недоброжелателей.

Отметим, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что российские войска уже более года безрезультатно пытаются взять под контроль Степногорск на Запорожском направлении, при этом, по его словам, несут существенные потери.

5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким