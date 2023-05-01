RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пентагон заказал у Lockheed Martin истребители F-35 на 7,8 млрд долларов

Автор: Константин Широкун

Министерство обороны США заключило контракт на производство 126 многоцелевых самолетов F-35 стоимостью 7,8 млрд долларов с производителем вооружений Lockheed Martin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Это соглашение предусматривает постройку 77 самолетов для ВВС, ВМС и морской пехоты США, а также некоторое количество для союзников – Италии, Японии, Британии, Финляндии, Нидерландов, Бельгии, Польши и Дании.

Соглашение также содержит пакет в 15 самолетов F-35B для Корпуса морской пехоты США и 13 палубных самолетов F-35C для ВМС США. Данный контракт является последним соглашением на F-35 в рамках программы приобретения около 3 тысяч самолетов для США и других стран на общую сумму 412 млрд долларов.

В прошлом году Министерство обороны США договорилось с Lockheed Martin о производстве около 375 истребителей F-35 в течение трех лет в рамках сделки стоимостью 30 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Румыния намерена приобрести истребители последнего поколения F-35 для усиления своей противовоздушной обороны.

Также мы писали, что только половина истребителей F-35 являются пригодными к выполнению боевых задач из тех, которые стоят на вооружении армии США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон