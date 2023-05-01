UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пентагон замовив у Lockheed Martin винищувачі F-35 на 7,8 млрд доларів

Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони США уклало контракт на виробництво 126 багатоцільових літаків F-35 вартістю 7,8 млрд доларів з виробником озброєнь Lockheed Martin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Ця угода передбачає будівництво 77 літаків для ВПС, ВМС та морської піхоти США, а також деяку кількість для союзників – Італії, Японії, Британії, Фінляндії, Нідерландів, Бельгії, Польщі та Данії.

Угода також містить пакет у 15 літаків F-35B для Корпусу морської піхоти США та 13 палубних літаків F-35C для ВМС США. Цей контракт є останньою угодою на F-35 у рамках програми придбання близько 3 тисяч літаків для США та інших країн на загальну суму 412 млрд доларів.

Минулого року Міністерство оборони США домовилося з Lockheed Martin про виробництво близько 375 винищувачів F-35 протягом трьох років у рамках угоди вартістю 30 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Румунія має намір придбати винищувачі останнього покоління F-35 для посилення своєї протиповітряної оборони.

Також ми писали, що лише половина винищувачів F-35 є придатними для виконання бойових завдань із тих, що стоять на озброєнні армії США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон