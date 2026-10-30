В Пентагоне аргументировали это тем, что некоторые заявления европейских лидеров и должностных лиц подрывают безопасность континента.

По словам источников анентства, среди стран, получивших призывы сдерживать публичные заявления Литва, Латвия и Эстония.

В то же время неизвестно, были ли эти сообщения, переданные во время двусторонних встреч, доведены до сведения правительств других европейских стран.

Один из собеседников рассказал, что среди комментариев, привлекших американских должностных лиц, были замечания европейских лидеров о том, что Россия оказалась в безвыходном положении и прибегает к все более отчаянным мерам, поскольку ее вторжение в Украину замедляется до ползучего темпа.

Они отметили, что одним из донесших это сообщение американским чиновникам был руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби - ключевая фигура в процессе текущего пересмотра численности американских войск в Европе.

В то же время, ни один из собеседников не утверждал, что эти замечания американская сторона выражала в конфронтационной манере.

Также один из источников рассказал, что Колби недавно сказал одному из балтийских чиновников, что не следует "раздражать" россиян.

По его словам, Колби привел в пример бесполезной риторики публичные заявления европейцев о том, что Россия "загнана в угол, как крыса".

Еще один из собеседников агентства рассказал, что во время отдельной недавней встречи Пентагон призвал эстонскую делегацию быть "сдержанной" в своих заявлениях.

По словам одного из европейских чиновников, советы Пентагона, хоть и были высказаны в дружеском тоне, вызвали удивление европейцев.