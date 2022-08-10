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Пентагон про військову допомогу Україні: будемо надавати, скільки буде потрібно

Фото: Міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

США і її союзники будуть продовжувати надавати військову допомогу Україні скільки буде потрібно, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення.

Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми готові допомогти Україні і надати їм обладнання для захисту їх суверенної території", - заявив Остін.

Глава військового відомства США також підтвердив зобов'язання НАТО підтримувати "постійну, ротаційну" присутність в Балтійському регіоні для захисту східного флангу Альянсу.

За словами Остіна, Росія виділила "значну частину" своєї кращої військової техніки для вторгнення в Україну і зберігає повітряний і морський потенціал, попри важкі втрати.

Раніше повідомлялося, що Остін приїхав до Латвії, щоб обговорити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.

Крім того, США нададуть Уряду України додатково 4,5 млрд доларів, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне 8,5 млрд доларів.

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Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаВійна Росії проти України