Пентагон витратить мільярд, щоб зменшити залежність від мінералів Китаю, - FT
Американське міноборони збирається закупити на 1 млрд доларів мінерали, необхідні для виготовлення озброєння. Метою такого кроку є зменшення залежності від китайських рідкісноземів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Протягом останніх місяців Пентагон вивчав можливість закупівлі кількох важливих мінералів:
- кобальт на суму до 500 млн доларів;
- стибій - до 245 млн доларів у компанії US Antimony Corporation;
- тантал - до 100 млн доларів у неназваного виробника зі США;
- скандій - до 45 млн доларів у Rio Tinto та APL Engineered Materials, підприємства з виробництва хімічних матеріалів з офісами в Іллінойсі, Японії та Китаї.
FT повідомляє, що критично важливі мінерали необхідні для національної безпеки Сполучених Штатів, оскільки їх використовують для виробництва озброєння, зокрема радарних і ракетних систем.
"Здатність Китаю припинити постачання цих критично важливих мінералів матиме негативний вплив на здатність США використовувати високотехнологічні можливості, які знадобляться для стратегічної конкуренції чи конфлікту", - заявила Стефані Барна, юристка з американської фірми Covington&Burling.
Нагадаємо, 9 жовтня Китай оголосив про введення жорстких заходів контролю за експортом рідкоземельних мінералів та пов’язаних з ними технологій.
Відтепер іноземні компанії муситимуть отримати дозвіл Пекіна на експорт магнітів, які містять навіть незначні кількості мінералів китайського походження.
Нововведення дають Китаю більше важелів впливу на глобальний ланцюг постачання рідкоземельних мінералів.
Зазначимо, вчора, 11 жовтня, Сполучені Штати запровадили 100% мита на китайські товари та експортний контроль на усе критично важливе програмне забезпечення.
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що це рішення - відповідь на "надзвичайно агресивну позицію" Пекіна. Обмеження набудуть чинності з 1 листопада 2025 року або навіть раніше.