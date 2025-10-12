Пентагон витратить мільярд, щоб зменшити залежність від мінералів Китаю, - FT

Американське міноборони збирається закупити на 1 млрд доларів мінерали, необхідні для виготовлення озброєння. Метою такого кроку є зменшення залежності від китайських рідкісноземів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Протягом останніх місяців Пентагон вивчав можливість закупівлі кількох важливих мінералів:

кобальт на суму до 500 млн доларів;

стибій - до 245 млн доларів у компанії US Antimony Corporation;

тантал - до 100 млн доларів у неназваного виробника зі США;

скандій - до 45 млн доларів у Rio Tinto та APL Engineered Materials, підприємства з виробництва хімічних матеріалів з офісами в Іллінойсі, Японії та Китаї.

FT повідомляє, що критично важливі мінерали необхідні для національної безпеки Сполучених Штатів, оскільки їх використовують для виробництва озброєння, зокрема радарних і ракетних систем.

"Здатність Китаю припинити постачання цих критично важливих мінералів матиме негативний вплив на здатність США використовувати високотехнологічні можливості, які знадобляться для стратегічної конкуренції чи конфлікту", - заявила Стефані Барна, юристка з американської фірми Covington&Burling.