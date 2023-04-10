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В Пентагоне все еще не могут оценить масштабы утечки документов, касающихся Украины, - CNN

Новина українською →
США, Понедельник 10 апреля 2023 21:36
В Пентагоне все еще не могут оценить масштабы утечки документов, касающихся Украины, - CNN Фото: в Пентагоне все еще не могут оценить масштабы утечки документов, касающихся Украины (wikimedia Touch Of Light)
Автор: Наталья Кава

В Пентагоне все еще оценивают масштаб утечки секретной информации, произошедший в последние недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника министра обороны по связям с общественностью Соединенных Штатов Криса Мигера CNN.

По его словам, Министерство обороны США круглосуточно работает над тем, что проверить объем утечки документов.

"Мы все еще выясняем, как это произошло, а также масштабы проблемы. Были сделаны шаги для более подробного изучения того, как и кому распространяется такая информация. Мы также все еще пытаемся оценить, что может быть там", - сказал он.

Мигер также рассказал, что министр обороны Ллойд Остин впервые узнал об утечке информации 6 апреля. После этого он поручил ежедневно созвать высокопоставленных руководителей на совещание.

В Пентагоне работают над тем, чтобы определить, касается ли утечки секретных материалов отдела законодательных вопросов, связей с общественностью, политики, генерального юрисконсульта, разведки и безопасности, а также офисы объединенного персонала Министерства обороны.

Напомним, в конце прошлой недели издание The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку секретной информации о состоянии украинской армии и планах США и НАТО по поддержке Украины.

Впоследствии стало известно, что неизвестные слили в сеть и другие данные, подлинность которых не подтверждена.

Однако, по данным CNN, командование Украины изменило некоторые военные планы из-за "утечки" документов.

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