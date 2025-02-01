Пентагон "выселил" ряд СМИ, их заменят более лояльные к Трампу

Пентагон после смены главы вывел ряд СМИ из своих офисов. Их заменили на более лояльные к Дональду Трампу медиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, из офисных помещений в Пентагоне "выселили" четыре медиаорганизации - The New York Times, National Public Radio (NPR), NBC News и Politico.

Вместо этих СМИ помещения займут СМИ, которые считают более лояльными к республиканцам и, в частности, к Трампу. Речь идет о New York Post, One America News Network, Breitbart News Network и HuffPost News.

В Пентагоне объяснили это запуском "ежегодной программы ротации медиа", предусматривающей смену одного печатного издания, одного онлайн-ресурса, одного телеканала и одной радиостанции ежегодно для того, чтобы дать возможность другим медиа получить доступ к постоянному пребыванию в Пентагоне. В то же время в Пентагоне отметили, что журналисты "выселенных" изданий будут оставаться членами пресс-корпуса Министерства обороны.

Представитель NBC News выразил разочарование решением администрации Трампа. Другие "выселенные" СМИ пока не комментировали ситуацию.

"Мы пользовались этим офисом много десятилетий. Несмотря на препятствия, мы продолжим честно и точно освещать события", - сказал представитель NBC News.

Ассоциация прессы Пентагона заявила о беспокойстве из-за такого беспрецедентного шага администрации Трампа.