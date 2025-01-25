Сенат США утвердил Пита Хегсета главой Пентагона, помог вице-президент

Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на должности нового министра обороны. Решающей при голосовании стала поддержка со стороны вице-президента Джей Д. Вэнса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Кандидатуру Хегсета, которого ранее номинировал Дональд Трамп на должность главы Пентагона, не поддержало значительное количество сенаторов.

В частности, демократы упрекали конгрессмена, ветерана и ведущего Fox News в неквалифицированности и называли непригодным для управления войсками и почти 850-миллиардным бюджетом Минобороны США.

В итоге в Сенате в пятницу голоса при рассмотрении утверждения Хегсета на министра обороны разделились 50 на 50 (три республиканца присоединились к демократам и стали в оппозицию).

В конце концов вице-президент Дж. Д. Вэнс воспользовался возможностью дать "дополнительный" голос, который и сделал Хегсета новым главой Пентагона. Дело в том, что по закону США, в случае равного разделения голосов сенаторов вице-президент дает решающий голос

Сам Хегсет уже заявил, что привнесет "дух воина" в Минобороны США.

Отметим, что согласно данным Сената по итоговому голосованию - 51 против 50 - это стало наименьшим отрывом для утверждения министра обороны с момента создания этой должности в 1947 году.

Что известно о Пите Хегсете

44-летний Питер Брайан Гегсет является ветераном армии США, офицером Национальной гвардии. Он служил в Ираке и Афганистане. Имеет степень бакалавра в Принстоне и степень магистра в Гарварде.

Он является соведущим "Fox & Friends Weekends", также автор книги "Война с воинами: по измене людей, которые сохраняют нас свободными". Ранее он был исполнительным директором Vets for Freedom и Concerned Veterans for America.

В 2012 году Хегсет баллотировался в Сенат от Республиканской партии, борясь за место в гонке с сенатором-демократом от Миннесоты Эми Клобучар. Однако в мае - снялся с гонки после съезда штата. Тогда на выборах победил представитель штата республиканец Курт Биллс, но затем проиграл на всеобщих выборах.

Сообщается, что Хегсет ранее убедил Трампа помиловать трех американских солдат, обвиняемых или осужденных за военные преступления, связанные со стрельбой по некомбатантам в Ираке.

Хегсет рассматривался на пост главы Министерства по делам ветеранов США в первой администрации Трампа.