Пентагон лишил генерала Милли доступа к службе безопасности и назначил расследование

Генералу США в отставке, бывшему главе Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли отменили доступ к службе безопасности. Пентагон также поручил начать в отношении его расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В октябре 2024 года экс-глава Объединенного комитета начальников штабов Милли назвал Трампа "фашистом до мозга костей".

Президент США Дональд Трамп ранее предложил "казнить" генерала Марка Милли за то, что он сдерживал переговоры с Китаем. Фото Милли было удалено из Пентагона вскоре после возвращения Трампа в Белый дом.

Министр обороны США Пит Хегсет лишил Милли доступа к службе безопасности и личной охране. Глава Пентагона также приказал Управлению генерального инспектора Министерства обороны США начать расследование поведения Милли, чтобы определить, целесообразно ли повторно восстанавливать оценку воинского звания Милли.

Стоит добавить, что бывший президент США Джо Байден за несколько часов до своего ухода с должности превентивно помиловал ряд людей, которым Дональд Трамп угрожал местью.

Среди тех, кого решил защитить Байден, был и бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Байден заявил, что Милли и другие "не заслуживают быть объектами необоснованного и политически мотивированного преследования".

Еще перед инаугурацией Трампа Reuters писало о том, что команда 47-го президента США планирует провести "чистки" генералов и офицеров. В частности, это касается всех приближенных к бывшему главе Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли.

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