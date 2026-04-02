Пентагон ведет тайные переговоры насчет Гренландии, - NYT

Гренландия снова вышла на повестку дня США. Пентагон ведет секретные переговоры с Данией, чтобы расширить свое присутствие на острове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Пентагон ведет переговоры с Данией об использовании трех дополнительных зон на острове, что станет первым расширением американского присутствия там за десятилетия.
Генерал Грегори Гийо, командующий Северным командованием США, рассказал на слушаниях в Конгрессе, что военные стремятся к "расширенному доступу к различным базам в Гренландии" из-за роста угроз и стратегической важности острова. Речь идет о:
Нарсарсуак на юге Гренландии - там есть глубоководный порт;
Кангерлуссуак на юго-западе - уже имеет длинную взлетно-посадочную полосу, способную принимать большие самолеты;
третье место, которое пока не разглашается.
Оба объекта ранее были американскими базами (Нарсарсуак оставили в 1950-х, Кангерлуссуак - в 1990-х), но их военная инфраструктура в значительной степени демонтирована.
США ссылаются на американо-датский оборонный договор 1951 года, который предоставляет американцам широкий военный доступ. Как отметил генерал Гийо, "нам не нужен новый договор - действующий является очень всеобъемлющим и благоприятным для наших операций".
Дания оказалась в сложном положении. С одной стороны, официальный Копенгаген должен консультироваться с Гренландией (автономной территорией в составе Датского королевства), с другой - отказать США почти невозможно.
"Дания и Гренландия в принципе могут сказать "нет" США, но на практике вы никогда так не делаете. Потому что тогда США могут представить датско-гренландский контроль над островом как угрозу безопасности и заявить, что должны взять контроль на себя", - пояснил исследователь Датского института международных отношений Ульрик Прам Гад.
Пентагон пока не уточняет, сколько военных планирует отправить. Генерал Гийо намекнул, что базы нужны для сил спецопераций и "морских возможностей". Переговоры продолжаются, и Дания пока не выдвигала никаких препятствий.
Напомним, Дональд Трамп неоднократно выражал желание приобрести Гренландию. В 2025 году он угрожал "получить остров любым способом", что вызвало дипломатический кризис в Европе.
Еще в феврале 2026 года он заявил, что рамочное соглашение о покупке острова почти согласовано.
Однако гренландские власти определили для себя "красные линии" в переговорах с США, подчеркнув, что не допустят нарушения своей автономии.