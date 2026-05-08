Пентагон впервые опубликовал данные о контактах с НЛО

Министр войны США Пит Хегсет сообщил о начале масштабного процесса рассекречивания данных, связанных с неопознанными аномальными явлениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства войны США.
В Соединенных Штатах стартовала процедура поиска, анализа и постепенного обнародования правительственных материалов, связанных с неопознанными летающими объектами и аномальными явлениями.
Процесс проходит под контролем Министерства войны США при участии Офиса директора национальной разведки.
Речь идет о масштабной работе, охватывающей десятки миллионов документов, накопленных за десятилетия.
Многие из них существуют только в бумажном виде и требуют детальной проверки перед публикацией.
Ведомства сообщили, что рассекречивание будет проходить поэтапно. Новые материалы планируется публиковать регулярно, по мере их выявления и снятия грифов секретности.
Таким образом, процесс может растянуться на продолжительное время из-за объема архивов и необходимости межведомственной координации.
По официальным данным, в рассекречиваемых материалах содержатся так называемые "неразрешенные случаи" наблюдений, по которым государственные структуры пока не могут дать окончательное объяснение.
Причиной этому называют недостаток данных и необходимость дополнительного анализа.
При этом власти допускают участие экспертов из частного сектора для изучения отдельных материалов и интерпретации информации.
В Министерстве войны подчеркивают, что публикация архивов является частью политики прозрачности.
Ведомство заявляет о намерении предоставлять обществу доступ к информации, которая ранее была засекречена, и постепенно раскрывать результаты работы государственных структур в этой сфере.
Напоминаем, что ЦРУ опубликовало ранее засекреченные материалы, в которых упоминается предполагаемый инцидент с участием советских военных и неопознанного летающего объекта. Согласно отчету, в документах рассматривается версия о возможной атаке неизвестного происхождения на группу солдат.
Отметим, что жители Одессы сообщили о появлении в небе необычного светящегося объекта, который вызвал у них ассоциации с неопознанным летающим явлением. По словам очевидцев, в воздушном пространстве были заметны световые точки, которые привлекли внимание и стали поводом для обсуждений в соцсетях