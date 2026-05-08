Пентагон впервые опубликовал данные о контактах с НЛО

США запускают раскрытие архивов об НЛО

В Соединенных Штатах стартовала процедура поиска, анализа и постепенного обнародования правительственных материалов, связанных с неопознанными летающими объектами и аномальными явлениями.

Процесс проходит под контролем Министерства войны США при участии Офиса директора национальной разведки.

Речь идет о масштабной работе, охватывающей десятки миллионов документов, накопленных за десятилетия.

Многие из них существуют только в бумажном виде и требуют детальной проверки перед публикацией.

Постепенная публикация данных

Ведомства сообщили, что рассекречивание будет проходить поэтапно. Новые материалы планируется публиковать регулярно, по мере их выявления и снятия грифов секретности.

Таким образом, процесс может растянуться на продолжительное время из-за объема архивов и необходимости межведомственной координации.

Что содержат архивы

По официальным данным, в рассекречиваемых материалах содержатся так называемые "неразрешенные случаи" наблюдений, по которым государственные структуры пока не могут дать окончательное объяснение.

Причиной этому называют недостаток данных и необходимость дополнительного анализа.

При этом власти допускают участие экспертов из частного сектора для изучения отдельных материалов и интерпретации информации.

Заявление Пентагона

В Министерстве войны подчеркивают, что публикация архивов является частью политики прозрачности.

Ведомство заявляет о намерении предоставлять обществу доступ к информации, которая ранее была засекречена, и постепенно раскрывать результаты работы государственных структур в этой сфере.