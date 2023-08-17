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Швеция разрешила продать США ракеты AMRAAM для передачи Украине

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Четверг 17 августа 2023 17:56
Швеция разрешила продать США ракеты AMRAAM для передачи Украине Фото: Швеция разрешила продать США ракеты AMRAAM для передачи Украине (flickr by TF23 Aviation)
Автор: Иван Носальский

Шведский парламент поддержал инициативу о продаже США ракет AMRAAM. Вашингтон подарит их Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Швеции.

Как отметили в ведомстве, парламент уполномочил правительство продать США ракеты Rb 99 (AMRAAM) средней дальности.

Таким образом, Швеция примет участие в американской программе выкупа ракет AMRAAM для того, чтобы передать их Украине и укрепить ее возможности противовоздушной обороны.

Что известно о ракетах Rb 99

Ракеты Rb 99 - это лицензированная версия американской ракеты AIM -120B (AMRAAM). Она может уничтожать цели на расстоянии до 70 километров.

Носителями ракеты являются шведские истребители JAS 39 Gripen, но их также можно запускать при помощи зенитных ракетных комплексов NASAMS. Наша страна уже получила несколько таких ЗРК от союзников.

Напомним, сегодня, 17 августа, Швеция анонсировала новый пакет военной помощи Украине, в который вошли боеприпасы, оборудование для разминирования и не только.

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