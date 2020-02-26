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У Південній Кореї коронавірусом заразився американський військовий

Новини » В світі     26.02.2020 - 09:57
У Південній Кореї коронавірусом заразився американський військовий
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

23-річний військовослужбовець перебуває під наглядом медпрацівників

У Південній Кореї коронавірусом COVID-19 заразився військовий Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що 23-річний американський військовослужбовець був доставлений на військову базу США Кемп Хамфіс, яка знаходиться недалеко від міста Пхентек. Там розміщена штаб-квартира збройних сил США в Кореї.

На даний момент солдат ізольований, за його станом стежать медичні працівники. Це перший випадок інфікування коронавірусом серед військовослужбців Штатів.

Також повідомляється, що у зв'язку з подією на військовій базі закрили всі кінотеатри, бари, пересування солдатів також обмежено.

Станом на 26 лютого в Південній Кореї зафіксова понад 1200 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що через спалах коронавірусу в Сполучених Штатах Америки оголосили надзвичайний стан. На даний момент у США було підтверджено 57 випадків захворювання, серед них 40 - пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в японській Йокогамі.

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