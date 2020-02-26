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Спалах коронавірусу у світі: у США оголосили надзвичайний стан

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 08:38
Спалах коронавірусу у світі: у США оголосили надзвичайний стан
Фото: Сан-Франциско (Depositphotos)

На даний момент у США було підтверджено 57 випадків захворювання

Мер Сан-Франциско Лондон Брід оголосив надзвичайний стан у місті у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Про це повідомляє The Hill.

Мер зазначив, що попри те, що в місті не було підтверджено жодного випадку захворювання коронавірусом, необхідно "посилити готовність".

"Ми бачимо, що вірус поширюється в нових частинах світу кожен день, і ми вживаємо необхідних заходів, щоб захистити жителів Сан-Франциско від шкоди", - цитує його видання.

На даний момент в США було підтверджено 57 випадків захворювання, серед них 40 - пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в японській Йокогамі.

Нагадаємо, голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд заявив, що Китай робить достатньо для боротьби з поширенням нового коронавірусу, однак інші країни не готові стримати можливий спалах.

Також за словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена в Сполучених Штатах через рік.

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