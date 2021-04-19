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Пентагон закликав Росію "прояснити наміри" по Україні

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 19 квітня 2021 23:14
Пентагон закликав Росію "прояснити наміри" по Україні Фото: будівлю Пентагону (flickr)
Автор: РБК-Україна

Пентагон закликав Росію "прояснити наміри" по Україні та припинити провокації на кордоні країни, включно з Кримом. Від Москви також зажадали зробити внесок в забезпечення безпеки регіону.

Про це в ході брифінгу заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

"Ми закликаємо Росію прояснити свої наміри. Ми б хотіли краще зрозуміти, які її наміри", - сказав Кірбі.

Він також зазначив, що США продовжують спостерігати "збільшення військової присутності" Росії в Криму і на кордонах України. "Ми закликаємо російських припинити провокації і зробити внесок в безпеку і стабільність регіону, бувши, для початку, більш прозорими в тому, що вони роблять", - додав представник Пентагону.

Нагадаємо, в парламенті України назвали очікування від звернення Путіна до Ради Федерації на тлі стягування військ.

Крім того, в Офісі президента України оцінили можливі плани президента РФ Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів.

Відзначимо, президент України заявив, що стягування Росією військ на українському кордоні направлено на те, щоб викликати в українців страх і спровокувати на загострення конфлікту.

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