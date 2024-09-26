Пентагон советовал Белому дому дать Украине снаряды с белым фосфором: СМИ раскрыли детали

Высокопоставленные чиновники Пентагона рекомендовали администрации президента США предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором в рамках оборонной помощи. Однако Белый дом отвергал такую инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание NBC .

По замыслу Пентагона такие "фосфорные" снаряды украинские войска могли бы применять во время военных действий на фронте. Но не для поражения вражеских сил и средств.

Так, в публикации американских СМИ отмечается, что рекомендация Пентагона заключалась в том, чтобы предоставить Украине артиллерийские снаряды с белым фосфором для освещения поля боя и создания дымовых завес, а не использования против войск противника.

Трое американских чиновников рассказали NBC, что власти США "несколько раз" отклоняли идею Минобороны по предоставлению Украины боеприпасов с белым фосфором.

Фосфорные боеприпасы и их применение

Белый фосфор мгновенно воспламеняется под действием кислорода. Вещество горит при очень высокой температуре и его трудно потушить. Такой фосфор прилипает к поверхностям (особенно к одежде или коже) и может вызвать смертельные ожоги.

Кроме того, химические вещества в дыме также могут причинить вред легким и глазам.

Американские войска использовали белый фосфор против вражеских сил во время конфликтов 20 века, включая Вторую мировую войну и Вьетнам.

Сейчас в Штатах используют белый фосфор в артиллерийских снарядах для создания дыма и скрытия передвижения войск, а также для освещения поля боя.

Вместе с тем, правозащитники возражают против использования снарядов с белым фосфором вблизи гражданских лиц, поскольку химическое вещество обжигает человеческую кожу.

Между тем, в публикации отмечается, что боеприпасы с белым фосфором не являются незаконными, и это вещество не классифицируется как химическое оружие в соответствии с Конвенцией о запрете химического оружия.

Но международное право требует от военных, которые используют его, чтобы различать военные дислокации и районы, где могут быть сосредоточены гражданские лица.

Подробности о рекомендациях Минобороны США и возможна ли передача

Как рассказали американским журналистам чиновники, Пентагон рекомендовал предоставить Украине снаряды с белого фосфора в рамках нескольких пакетов помощи, включая недавнее полномочия президента по сокращению.

"Если в конце концов будет одобрено, объявление PDA, вероятно, не будет перечислять химическое вещество, сказали чиновники, как это было сделано с прошлым оружием и боеприпасами, которые США передали Украине, но которые не были обнародованы", - пишет NBC.

Между тем двое американских чиновников рассказали представителям прессы, что стигма вокруг белого фосфора и беспокойство о возможном влиянии на гражданское население "не позволили чиновникам администрации Байдена одобрить эту рекомендацию".