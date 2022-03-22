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Там немає правил, - Зеленський про використання зброї проти України

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Вівторок 22 березня 2022 00:48
Там немає правил, - Зеленський про використання зброї проти України Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосовує проти України заборонену зброю, руйнуючи наші міста. Крім того, країна-агресор порушує будь-які правила ведення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю глави Української держави Суспільному.

Говорячи про заподіяну шкоду від застосування неконвенційної зброї, Зеленський вказав на повне або часткове знищення українських міст.

"Ми бачимо, що Волновахи більше немає. Просто немає. Гостомеля майже немає. Деяких міст наших немає. Вони застосовують різні крилаті ракети. Вони їх застосовували також з різних територій - і з Росії, і з Білорусі... Можемо вам передати всі деталі - де, що і коли вони використовують. Але це відбувається в принципі щоденно. Щоденно вони використовують заборонену зброю", - заявив президент.

Також він зазначив, що для РФ жодних правил і міжнародних конвенцій в принципі не існує.

"Вони зараз стягують з різних напрямків, і з сирійських. Їм не вистачає (військових)... І ставлення до полонених теж ми знаємо. Деякі речі ми просто не можемо показати. Не говоримо про те, що ці хлопці, на жаль, вбиті... Ні про які конвенції там не йдеться. Там є підвали, багато речей дуже неприємних, які не пов’язані з будь-якими правилами війни", - наголошує Зеленський.

Війна Росії проти України триває двадцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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