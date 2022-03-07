Суд в Гаазі. Чого Україна хоче від Росії

У Міжнародному Суді ООН в Гаазі, засідання якого почалося сьогодні, 7 березня , Україна висловила вимоги до Росії негайно вжити низку заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення члена української делегації на слуханнях у Міжнародному Суді ООН за звинуваченням у "геноциді" Олени Зеркаль.

1) Російська Федерація негайно припиняє розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії, заявленою метою яких є запобігання або покарання геноциду в Луганській та Донецькій областях України

2) Російська Федерація негайно забезпечує, щоб будь-які збройні сили або нерегулярні збройні формування, які можуть попрямувати або підтримуються нею, а також будь-які організації та особи, на яких вона має вплив, не вживали жодних заходів щодо сприяння військовим операціям з метою запобігання або покарання України за вчинення геноциду

3) Російська Федерація утримується від будь-яких дій, які можуть посилити або розширити спір або зробити його більш складним для вирішення

4) Російська Федерація надає Суду звіт про заходи, вжиті для виконання наказу суду через тиждень після такого наказу, а потім на регулярній основі, яка визначається Судом.

"Питання репарацій і компенсацій обов'язково будуть предметом наступних слухань. Агресор обов'язково заплатить за все", - зазначила Зеркаль.