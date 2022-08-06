Пентагон показав завантаження гуманітарної допомоги для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США в Twitter .

При цьому міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що американські військові продовжують працювати цілодобово і з рекордною швидкістю для того, щоб доставити допомогу в Україну.

"США підтверджують свою тверду прихильність суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку безпечної і процвітаючої України", - підкреслюють в Пентагоні.

За інформацією відомства, гумдопомогу завантажують на літак на авіабазі ВПС США Довер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США вже працюють над новим пакетом військової допомоги для України. Його розмір, за словами американських чиновників, може скласти 1 млрд доларів.

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