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Пентагон показав завантаження гуманітарної допомоги для України

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Субота 06 серпня 2022 18:36
Пентагон показав завантаження гуманітарної допомоги для України Фото: Пентагон показав завантаження гуманітарної допомоги для України (скріншот відео twitter.com/SecDef)
Автор: Іван Носальський

США продовжують відправляти гуманітарну допомогу українцям. Пентагон показав процес її завантаження на літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США в Twitter.

За інформацією відомства, гумдопомогу завантажують на літак на авіабазі ВПС США Довер.

"США підтверджують свою тверду прихильність суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку безпечної і процвітаючої України", - підкреслюють в Пентагоні.

При цьому міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що американські військові продовжують працювати цілодобово і з рекордною швидкістю для того, щоб доставити допомогу в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США вже працюють над новим пакетом військової допомоги для України. Його розмір, за словами американських чиновників, може скласти 1 млрд доларів.

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