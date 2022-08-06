Пентагон показав завантаження гуманітарної допомоги для України
США продовжують відправляти гуманітарну допомогу українцям. Пентагон показав процес її завантаження на літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США в Twitter.
Humanitarian aid cargo bound for Ukraine is loaded onboard an aircraft during a foreign military sales mission at Dover Air Force Base, Del. The U.S. reaffirms its steadfast commitment to Ukraine's sovereignty & territorial integrity in support of a secure & prosperous Ukraine. pic.twitter.com/rFhMwkKeyf— Department of Defense (@DeptofDefense) August 6, 2022
За інформацією відомства, гумдопомогу завантажують на літак на авіабазі ВПС США Довер.
"США підтверджують свою тверду прихильність суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку безпечної і процвітаючої України", - підкреслюють в Пентагоні.
При цьому міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що американські військові продовжують працювати цілодобово і з рекордною швидкістю для того, щоб доставити допомогу в Україну.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США вже працюють над новим пакетом військової допомоги для України. Його розмір, за словами американських чиновників, може скласти 1 млрд доларів.
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