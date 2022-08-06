Пентагон показал погрузку гуманитарной помощи для Украины

США продолжают отправлять гуманитарную помощь украинцам. Пентагон показал процесс ее погрузки на самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США в Twitter .

При этом министр обороны США Ллойд Остин отметил, что американские военные продолжают работать круглосуточно и с рекордной скоростью для того, чтобы доставить помощь в Украину.

"США подтверждают свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку безопасной и процветающей Украины", - подчеркивают в Пентагоне.

По информации ведомства, гумпомощь погружают на самолет на авиабазе ВВС США Довер.

Напомним, ранее стало известно, что США уже работают над новым пакетом военной помощи для Украины. Его размер, по словам американских чиновников, может составить 1 млрд долларов.

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