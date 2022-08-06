ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пентагон показал погрузку гуманитарной помощи для Украины

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 18:36
Пентагон показал погрузку гуманитарной помощи для Украины Фото: Пентагон показал погрузку гуманитарной помощи для Украины (скриншот видео twitter.com/SecDef)
Автор: Иван Носальский

США продолжают отправлять гуманитарную помощь украинцам. Пентагон показал процесс ее погрузки на самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США в Twitter.

По информации ведомства, гумпомощь погружают на самолет на авиабазе ВВС США Довер.

"США подтверждают свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку безопасной и процветающей Украины", - подчеркивают в Пентагоне.

При этом министр обороны США Ллойд Остин отметил, что американские военные продолжают работать круглосуточно и с рекордной скоростью для того, чтобы доставить помощь в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что США уже работают над новым пакетом военной помощи для Украины. Его размер, по словам американских чиновников, может составить 1 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Украина Помощь Украине
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз