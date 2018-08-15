Космічні сили потрібні США для захисту супутників від РФ і Китаю, - Пентагон

Сполучені Штати не планують розміщувати зброю в космосі

Космічні війська необхідні США для захисту американських супутників від наступальних озброєнь Росії та Китаю. Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс під час візиту до Бразилії, передає The Washington Post.

Меттіс підкреслив, що у США немає планів щодо розміщення зброї в космосі, але супутники відіграють важливу роль не тільки в проведенні військових операцій, а й життєво необхідні для світової економіки, тому їх потрібно обороняти.

Глава Пентагону розповів, що в січні 2007 року Китай наземною ракетою знищив власний метеорологічний супутник, що, на думку Меттіса, було зроблено, щоб продемонструвати Вашингтону свої можливості.

"Ми прочитали це послання Китаю, що вони можуть знищити супутник у космосі. З тих пір наші розвідувальні служби спостерігали за тим, як інші країни, зокрема й Росія, розвивають свої наступальні можливості в космосі", - зазначив він.

Глава Пентагону наголосив, що США не можуть ігнорувати потенційні загрози для американських супутників.

"Ми нічого не розв'язуємо. Ми говоримо, що зможемо захистити наші супутники в космосі. І якщо хтось спробує атакувати з використанням військових засобів, ми не будемо байдуже дивитися на це", - заявив Меттіс.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс оголосив про плани створення космічних військ США до 2020 року.