Пентагон може відправити 120 тис. військових на Близький Схід

Фото: американські військові (Gary Williams/Getty Images)

США готуються до можливої агресії Ірану або прискорення ядерної програми

Сполучені Штати Америки у разі прискорення ядерної програми Ірану або нападу може відправити на Близький Схід 120 тис. військових. Про це пише газета The New York Times.

Повідомляється, що на нараді помічників президента США в. о. глави Пентагону Патрік Шанахан представив план військового стримування Ірану. Даний план передбачає відправку на Близький Схід до 120 тис. військових у разі нападу на американські частини або прискорення ядерної програми.

NYT зазначає, що прихильниками цієї стратегії виступили так звані "яструби" адміністрації Дональда Трампа на чолі з радником з національної безпеки Джоном Болтоном. У той же час уточнюється, що даний план не передбачає військового вторгнення до Ірану.

Нагадаємо, раніше командувач Корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі пригрозив США "ударом в голову" у відповідь на будь-які силові дії проти Ірану.

До цього 9 травня президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає військового протистояння з Іраном, проте зазначив, що залишається відкритим до переговорів з іранською владою. У відповідь Тегеран відмовився вести переговори з Вашингтоном.