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Іран відмовився від переговорів з Трампом

Новини » Політика    10.05.2019 - 21:13
Іран відмовився від переговорів з Трампом
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Раніше Трамп заявив, що залишається відкритим до переговорів з іранською владою

Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами. Про це заявив заступник командувача Корпусу вартових революції Ядолла Джавані на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп запросив керівництво Ірану "зв'язатися" з ним, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

"Переговорів з Америкою не буде", - сказав Джавані, додавши, що Вашингтон не наважиться почати бойові дії проти Ірану.

Відзначимо, 9 травня Трамп у своєму виступі не став виключати військового протистояння з Іраном, проте зазначив, що залишається відкритим до переговорів з іранською владою.

Нагадаємо, Трамп оголосив санкції проти іранської металургійної та гірничодобувної промисловості. Указ стосується виробництва сталі, алюмінію, міді і заліза в Ірані. Обмежувальні заходи спрямовані як проти виробників і власників виробництва металів в цій країні, так і проти тих, хто торгує іранським металами.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Британії Джеремі Хант попередив Іран про "наслідки" у зв'язку з відмовою виконувати зобов'язання в рамках ядерної угоди.

Додамо, 8 травня державний секретар США Майк Помпео прибув до Британії для узгодження "відносин" з країною після Brexit, на тлі того, як Іран заявив, що може припинити дотримання частин великої ядерної угоди, з якої США вийшли в 2018 році.

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