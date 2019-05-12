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Іранський генерал пригрозив США "ударом в голову"

Новини » Політика    12.05.2019 - 16:20
Іранський генерал пригрозив США "ударом в голову"
Фото: Хосейн Саламі (Getty Images)

Генерал погрожує відповіддю в разі силового кроку США проти Ірану

Командувач Корпусу варти ісламської революції бригадний генерал Хосейн Саламі пригрозив Сполученим Штатам "ударом в голову" у відповідь на будь-які силові дії проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

За словами командувача, якщо Вашингтон піде на силові кроки проти Тегерану, то іранські війська будуть змушені завдати "удар в голову".

"Якщо Америка зробить крок проти нас, то ми нанесемо удар в голову", - заявив Саламі.

Проте він зазначив, що Сполучені Штати не будуть ризикувати та не застосують свої авіаносці проти Ірану.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Ізраїлю Юваль Штайніц заявив, що не відкидає військову агресію Ірану або проіранських бойовиків через загострення конфлікту між Вашингтоном та Тегераном. За словами Штайніца, ситуація у Перській затоці "продовжує нагріватися".

Крім того, 9 травня президент США Дональд Трамп у своєму виступі не став виключати військового протистояння з Іраном, проте зазначив, що залишається відкритим до переговорів з іранською владою. У відповідь, Тегеран відмовився вести переговори з Вашингтоном.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Британії Джеремі Хант попередив Іран про "наслідки" у зв'язку з відмовою виконувати зобов'язання в рамках ядерної угоди.

 

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