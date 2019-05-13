ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Могеріні: ЄС застеріг США від військової ескалації відносин з Іраном

Новини » Політика    13.05.2019 - 20:49
Могеріні: ЄС застеріг США від військової ескалації відносин з Іраном
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/european_parliament)

За словами Могеріні, ЄС завжди закликає до діалогу

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні прокоментувала підсумки переговорів з міністрами закордонних справ Британії, Франції та Німеччини, а також держсекретарем США Майком Помпео, в ході яких обговорювалася ситуація з Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Ради ЄС.

За словами Могеріні, ЄС завжди закликає до діалогу і дипломатичних дій, особливо, коли зростає напруга.

"Помпео ясно почув сьогодні від нас, від мене та інших міністрів, що ми живемо в делікатний момент, коли найбільш підходящим і відповідальним підходом має бути максимальна стриманість та недопущення будь-якої ескалації, в тому числі військової", - заявила вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що іранський генерал пригрозив США "ударом в голову". За словами командувача Корпусу вартових ісламської революції бригадного генерала Хосейна Саламі, якщо Вашингтон піде на силові заходи проти Тегерана, то іранські війська будуть змушені нанести "удар в голову".

Нагадаємо, що США направлять на Близький Схід систему. У Перській затоці до ударної групи авіаносця США Abraham Lincoln відправлять корабель USS Arlington з амфібіями і літаками на борту, а також на базу в Катарі були доставлені бомбардувальники B-52.

 

США погрожують ЄС санкціями у разі розвитку оборонних проектів Трамп висунув Китаю ультиматум щодо торгової угоди
Новини України ЕвросоюзСполучені Штати АмерикиІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся