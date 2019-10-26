Microsoft виграла контракт з Пентагоном на 10 млрд доларів

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Amazon вважає перемогу конкурента необґрунтованою

Пентагон оголосив компанію Microsoft переможцем на контракт на укладення контракту на 10 млрд доларів на 10 років. Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства, передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Угода стосується надання оборонному відомству послуг в області віддалених обчислень.

"Microsoft отримує контракт вартістю 10 млрд доларів на 10 років, якщо всі роботи будуть виконані", - йдеться в повідомленні Пентагону.

У тендері на контракт також брала участь корпорація Amazon, яка після оголошення результату заявила, що збентежена рішенням оборонного відомства США, оскільки за її словами офіційного представника Дрю Херденера, саме платформа Amazon Web Services є лідером в хмарних обчисленнях.

"Підсумки були б іншими, якби тендер ґрунтувався на докладному аналізі порівнюваних пропозицій", - заявив представник Amazon.

Нагадаємо, на початку жовтня Microsoft виявила хакерську групу, яка планує втручання в президентську кампанію в Сполучених Штатах, ймовірно пов'язану з іранським урядом.