У США суд призупинив контракт Microsoft з Пентагоном на 10 млрд доларів

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Восени 2019 року Пентагон і Microsoft уклали контракт на послуги в області хмарних обчислень

У США суд задовольнив позов компанії Amazon Inc, яка вимагала скасувати дію контракту Пентагону з Microsoft на 10 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що суд призупинив дію контракту між Пентагоном і Microsoft на послуги в області хмарних обчислень. При цьому на даний момент не повідомляються точні терміни припинення контракту.

Нагадаємо, в жовтні Пентагон оголосив американську компанію з розробки програмного забезпечення Microsoft переможцем на укладення контракту на 10 млрд доларів на 10 років.

Після оголошення переможця компанія Amazon назвала перемогу Microsoft необґрунтованою. У грудні Amazon подала позов до суду на рішення Пентагону про надання контракту на 10 млрд доларів Microsoft, в якому звинуватили президента США Дональда Трампа в "закулісні ігри". Зокрема, Трампа звинуватили у використанні впливу не вибір Пентагону переможця конкурсу. У такий спосіб, за твердженням компанії, Трамп намагався нашкодити власнику Джеффу Безосу, якого президент США довгий час критикував за низькі податкові платежі.