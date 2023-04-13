Пентагон ограничил доступ к "слитым" в сеть документам, - Белый дом

Пентагон ограничил доступ к документам, которые были опубликованы в сети, для защиты национальной безопасности США и союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"Мы рассматриваем трудности для национальной безопасности, могу добавить, что, чтобы снизить влияние, которое может иметь публикация этих документов на национальную безопасность США и также наших союзников и партнеров, мы воспринимаем это очень серьезно, расследование продолжается, Министерство обороны предприняло меры по ограничению доступа к этим документам", - заявила спикера.

Она добавила, что Пентагон после "утечки" данных также ограничил доступ к секретной информации.

Напомним, что издание CBS сообщало, что Пентагон сузил круг лиц, имеющих доступ к секретной информации.

Кроме того, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США серьезно относятся к "сливу" секретных документов, поэтому обещают "перевернуть каждый камень", пока не будет найден источник утечки.

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