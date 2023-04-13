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Пентагон обмежив доступ до "злитих" у мережу документів, - Білий дім

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Вашингтон, Четвер 13 квітня 2023 13:35
Пентагон обмежив доступ до "злитих" у мережу документів, - Білий дім Фото: прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр (flickr.com whitehouse)
Автор: Наталія Юрченко

Пентагон обмежив доступ до документів, опублікованих у мережі, для захисту національної безпеки США та союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Ми розглядаємо труднощі для національної безпеки, можу додати, що, щоб знизити вплив, який може мати публікація цих документів на національну безпеку США і наших союзників і партнерів, ми сприймаємо це дуже серйозно, розслідування триває, Міністерство оборони вжило заходів щодо обмеження доступу до цих документів", - заявила спікера.

Вона додала, що Пентагон після "витоку" даних також обмежив доступ до секретної інформації.

Нагадаємо, що видання CBS повідомляло, що Пентагон звузив коло осіб, які мають доступ до секретної інформації.

Крім того, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США серйозно ставляться до "зливу" секретних документів, тому обіцяють "перевернути кожен камінь", поки не буде знайдено джерело витоку.

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